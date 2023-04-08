Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Верес. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 14:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:17
178
0

Рух – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 14:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:17
178
0
Рух – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 8 апреля «Рух» в 20-м туре УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Слюсар, Климчук, Довгий, Мысык, Соломон, Карабин

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Лебеденко, Близниченко, Шарай, Дахновский, Гайдучик

По теме:
Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги
ВИДЕО. Царенко вывел Динамо вперед в матче с Минаем
Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Рух Львов Верес Ровно Рух - Верес Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Футбол | 07 апреля 2023, 16:58 1
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец

Ровно десять лет назад «Ингулец» провел первый матч в своей истории

Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Олимпийские игры | 07 апреля 2023, 21:35 26
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ

Светлана Кузнецова недовольна высказываниями ее давней знакомой

НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
Баскетбол | 08.04.2023, 08:35
НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
Кривбасс – Заря. Известны составы на матч
Футбол | 08.04.2023, 12:04
Кривбасс – Заря. Известны составы на матч
Кривбасс – Заря. Известны составы на матч
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Футбол | 07.04.2023, 19:45
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
06.04.2023, 17:25 2
Футбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
06.04.2023, 16:13 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 12
Бокс
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
06.04.2023, 13:05 7
Теннис
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
07.04.2023, 03:30 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности