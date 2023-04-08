Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 14:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:17
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Рух – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч 20-го тура УПЛ
08 апреля 2023, 14:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:17
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Сегодня, 8 апреля «Рух» в 20-м туре УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Слюсар, Климчук, Довгий, Мысык, Соломон, Карабин
«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Лебеденко, Близниченко, Шарай, Дахновский, Гайдучик
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