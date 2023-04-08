Александр ЗИНЧЕНКО: «Все знают, как опасен Ливерпуль»
Украинец – о предстоящей встрече «Арсенала» с «Ливерпулем»
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 9 апреля.
«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, как опасен «Ливерпуль». Это потрясающая команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с «Ливерпулем» - это грандиозная игра для всех, особенно на «Энфилде». Это особое место, где никогда не знаешь, что может случиться», – признался Зинченко.
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» начнется на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 апреля.
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