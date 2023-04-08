АНЧЕЛОТТИ: «Умений как у Бензема, Крооса и Модрича на рынке не купишь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру лидеров своей команды в нынешнем сезоне:

«У Бензема, Крооса и Модрича все как всегда. По ходу сезона нормально, когда уровень игры слегка колеблется – проходит через подъемы и спады. Нужно оценивать их по тому, что они делают, а не по возрасту.

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Может быть, у них нет такого формы, как у молодых, но ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Такое нельзя купить на рынке».