Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Заря. Известны составы на матч
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 12:04 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:11
428
0

Кривбасс – Заря. Известны составы на матч

Команды выяснят отношения в 20-м туре УПЛ

08 апреля 2023, 12:04 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:11
428
0
Кривбасс – Заря. Известны составы на матч
ФК Кривбасс Кривой Рог

В субботу, 8 апреля, в Кривом Роге в 13:00 по киевскому времени матч 20-го тура украинской Премьер-лиги начнут «Кривбасс» и «Заря».

«Кривбасс»: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака, Капич, Татарков, Микитишин.

Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Шевченко, Лунев, Кораблин, Карпусь.

«Заря»: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Булеца, Русин, Антюх, Мишнев.

Запасные: Кучерук, Турбаевский, Гулько, Вантух, Хахлев, Полегенько, Погорилый, Мороховец, Бурда, Нагнойный, Шахов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря».

По теме:
Динамо – Минай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Фарма – Нива Б, Звягель – Васт, Нива В – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE
Шахтер – Металлист. Ракицкий, Сикан, Гочолеишвили – в старте «горняков»
Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Футбол | 08 апреля 2023, 07:10 2
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ

Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место

Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Футбол | 07 апреля 2023, 20:12 0
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел

Виталий Дахновский и Геннадий Пасич приняли участие в драке

Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Олимпийские игры | 07.04.2023, 21:35
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Футбол | 08.04.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
Баскетбол | 08.04.2023, 08:35
НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
06.04.2023, 14:08 7
Футбол
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
06.04.2023, 14:40 9
Теннис
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 18
Футбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
07.04.2023, 13:14
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
06.04.2023, 09:13 26
Футбол
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
07.04.2023, 03:30 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности