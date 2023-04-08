Кривбасс – Заря. Известны составы на матч

В субботу, 8 апреля, в Кривом Роге в 13:00 по киевскому времени матч 20-го тура украинской Премьер-лиги начнут «Кривбасс» и «Заря».

«Кривбасс»: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака, Капич, Татарков, Микитишин.

Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Шевченко, Лунев, Кораблин, Карпусь.

«Заря»: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Булеца, Русин, Антюх, Мишнев.

Запасные: Кучерук, Турбаевский, Гулько, Вантух, Хахлев, Полегенько, Погорилый, Мороховец, Бурда, Нагнойный, Шахов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря».