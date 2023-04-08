Динамо – Минай. Лонвейк и Бенито выйдут в основе

Сегодня, 8 апреля «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ примет «Минай». Начало – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб