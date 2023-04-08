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  4. Динамо – Минай. Лонвейк и Бенито выйдут в основе
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 12:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 12:58
447
1

Динамо – Минай. Лонвейк и Бенито выйдут в основе

Стали известны составы команд

08 апреля 2023, 12:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 12:58
447
1
Динамо – Минай. Лонвейк и Бенито выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 8 апреля «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ примет «Минай». Начало – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб

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Динамо Киев Минай Динамо - Минай Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Джастин Лонвейк Бенито
Источник УПЛ
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Gargantua
а кто говорил, что Сидорчук не сыграет?
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