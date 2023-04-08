Венсан КОМПАНИ: «Никто не ожидал, что это произойдет так быстро»

Главный тренер клуба «Бернли» Венсан Компани дал оценку досрочному выходу своей команды в английскую Премьер-лигу.

«Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время.

Иногда чем быстрее, тем лучше. Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне. Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать еще сильнее, и у нас захватывающее будущее», – заявил Компани.

Как известно, «Бернли» под руководством Венсана Компани, набрав 87 очков, за семь матчей до конца сезона-2022/23 в Чемпионшипе стал недосягаемым для преследователей и спустя год после вылета вновь будет играть в АПЛ.