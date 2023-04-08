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  4. Венсан КОМПАНИ: «Никто не ожидал, что это произойдет так быстро»
Англия
08 апреля 2023, 11:46 | Обновлено 08 апреля 2023, 12:32
898
1

Венсан КОМПАНИ: «Никто не ожидал, что это произойдет так быстро»

Бельгийский специалист – об успехе «Бернли» в Чемпионшипе

08 апреля 2023, 11:46 | Обновлено 08 апреля 2023, 12:32
898
1
Венсан КОМПАНИ: «Никто не ожидал, что это произойдет так быстро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер клуба «Бернли» Венсан Компани дал оценку досрочному выходу своей команды в английскую Премьер-лигу.

«Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время.

Иногда чем быстрее, тем лучше. Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне. Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать еще сильнее, и у нас захватывающее будущее», – заявил Компани.

Как известно, «Бернли» под руководством Венсана Компани, набрав 87 очков, за семь матчей до конца сезона-2022/23 в Чемпионшипе стал недосягаемым для преследователей и спустя год после вылета вновь будет играть в АПЛ.

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Бернли Чемпионшип Венсан Компани Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Умник
Вот это я понимаю тренер.
Красава. 
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