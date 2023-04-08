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Англия
08 апреля 2023, 09:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 09:24
117
0

Эриксен сможет сыграть против Миколенко и Ко

Датский хавбек вернулся в состав «Ман Юнайтед»

08 апреля 2023, 09:16 | Обновлено 08 апреля 2023, 09:24
117
0
Эриксен сможет сыграть против Миколенко и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен попал в заявку команды на матч чемпионата Англии с «Эвертоном», цвета которого, как известно, защищает украинец Виталий Миколенко.

Эриксен, напомним, пропустил более двух месяцев из-за повреждения голеностопа.

К слову, против «Эвертона» за «красных дьяволов» не сможет сыграть Люк Шоу, замененный в среду, 5 апреля, на 37-й минуте матча с «Брентфордом» (1:0).

Также игру с «ирисками» пропустит хавбек «МЮ» Каземиро. У него завершается 4-матчевая дисквалификация.

Встреча 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» состоится в субботу, 8 апреля, начало – в 14:30 по киевскому времени.

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Кристиан Эриксен Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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