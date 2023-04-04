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  4. Спустя три месяца. Эриксен возобновил в МЮ тренировки
Англия
04 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:25
248
0

Спустя три месяца. Эриксен возобновил в МЮ тренировки

Датский полузащитник близок к возвращению в строй

04 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:25
248
0
Спустя три месяца. Эриксен возобновил в МЮ тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен возобновил тренировки с партнерами по команде. Случилось это после паузы в три месяца.

31-летний датчанин восстанавливался после травмы лодыжки, которую он получил 28 января этого года в поединке 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

Приближение возвращения Эриксена на поле подтвердил и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне-2022/23 Кристиан Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 31 матч, забил 2 гол, сделал 9 ассистов.

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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