Спустя три месяца. Эриксен возобновил в МЮ тренировки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен возобновил тренировки с партнерами по команде. Случилось это после паузы в три месяца.

31-летний датчанин восстанавливался после травмы лодыжки, которую он получил 28 января этого года в поединке 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

Приближение возвращения Эриксена на поле подтвердил и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне-2022/23 Кристиан Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 31 матч, забил 2 гол, сделал 9 ассистов.