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Чемпионат Франции
Лорьян
09.04.2023 21:45 - : -
Марсель
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Франция
08 апреля 2023, 04:51 |
40
0

Лорьян – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Встреча состоится в воскресенье, 9 апреля

08 апреля 2023, 04:51 |
40
0
Лорьян – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
twitter.com/OM_Officiel

9 апреля на «Стад дю Мустуар» пройдет матч 30-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лорьян» встретится с «Марселем». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Лорьян

Команда в начале века выиграла свой единственный трофей, в виде кубка Франции. В целом же она периодически падает в Лигу 2, после чего выбирается назад - так было и в 2020-м году. В прошлом сезоне, например, «мерлузовые» финишировали на «пограничном», 16-м месте, собрав 36 очков в 38 турах.

В новом розыгрыше подопечные Режиса де Бри сумели заметно прибавить, и даже претендовали на еврокубки. Но в зимнее «окно» был продан лучший бомбардир, Терем Моффи. Впрочем, «Лорьян» и потом периодически набирал очки, а на своем поле ухитрялся выиграть у «Аяччо» и «Труа». Впрочем, «Лилль» вернул всех на землю, уверенно победив 3:1.

Марсель

«Марсель» в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Франции - по большому счету, пиковый результат, ведь 1-е место ПСЖ может только сам отдать, как было в позапрошлом сезоне. Летом, правда, на «Велодроме» сменился тренер, по парадоксальной причине: триумфатор-2022, Сампаоли, ухитрился разругаться с боссами, обсуждая потенциальные трансферы. В целом, Игор Тудор, который сменил его, справляется неплохо. Но с рядом оговорок. Так, в Лиге чемпионов французы финишировали последними в своей группе. А в кубке Франции Малиновский и компания прошли ПСЖ для того, чтобы потом уступить скромному «Анси», новичку Лиги 2.

Не лучшие результаты в последних турах Лиги 1, 7 очков в 5 турах. Но любопытно, что оба выездных матча на этом отрезке как раз закончились победами «провансальцев».

Статистика личных встреч

«Лорьян» в последний раз выигрывал еще в 2015-м году. А семь последних поединков принесли исключительно победы «Марселю».

Прогноз

Букмекеры не верят в успех хозяев. «Олимпику» нужны очки, и верим, что тут они возьмут максимум – ставим на победу гостей (коэффициент – 1,67).

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9 апреля, воскресенье

«Лорьян» – «Марсель»
Лорьян. «Ле Мустуар». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo
Арбитр: Микаэль Бершербрю
Прогноз Sport.ua – 0:2
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лорьян Марсель прогнозы
Источник Sport.ua
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