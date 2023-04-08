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Франция
08 апреля 2023, 19:13 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:17
344
0

Лорьян – Марсель. Сможет ли Малиновский и компания выиграть в гостях?

Поединок состоится 9 апреля в 21:45 по Киеву

08 апреля 2023, 19:13 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:17
344
0
Лорьян – Марсель. Сможет ли Малиновский и компания выиграть в гостях?
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля на «Стад дю Мустуар» пройдет матч 30-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лорьян» встретится с «Марселем». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Лорьян

Команда в начале века выиграла свой единственный трофей в виде кубка Франции. В целом же она периодически падает в Лигу 2, после чего выбирается назад - так было и в 2020-м году. В прошлом сезоне, например, мерлузовые финишировали на пограничном, 16-м месте, собрав 36 очков в 38 турах. В новом розыгрыше подопечные Режиса де Бри сумели заметно прибавить, и даже претендовали на еврокубки. Но в зимнее окно был продан лучший бомбардир – Терем Моффи. Впрочем, Лорьян и потом периодически набирал очки, а на своем поле ухитрялся выиграть у Аяччо и Труа. Впрочем, Лилль вернул всех на Землю, уверенно победив 3:1.

Марсель

Клуб смог в прошлом сезоне вернулся на пост вице-чемпиона Франции - по большому счету, пиковый результат, ведь 1-е место ПСЖ может только сам отдать, как было в позапрошлом сезоне. Летом, правда, на Велодроме сменился тренер, по парадоксальной причине: триумфатор-2022, Сампаоли, ухитрился разругаться с боссами, обсуждая потенциальные трансферы. В целом, Игор Тудор, который сменил его, справляется неплохо. Но с рядом оговорок. Так, в Лиге чемпионов французы финишировали последними в своей группе. А в кубке Франции Малиновский и компания прошли ПСЖ для того, чтобы потом уступить скромному Аннесси – новичку Лиги 2. Не лучшие результаты в последних турах Лиги 1, 7 очков в 5 турах. Но любопытно, что оба выездных матча на этом отрезке как раз закончились победами провансальцев.

Статистика личных встреч

Лорьян в последний раз выигрывал еще в 2015-м году. А все 7 крайних очных поединка принесли исключительно победы Марселю.

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Лорьян Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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