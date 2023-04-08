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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.04.2023 15:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 03:56 |
7
0

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится в субботу, 8 апреля

08 апреля 2023, 03:56 |
7
0
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В субботу, 8 апреля, в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» на «Арене Львов» будет принимать ровенский «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на Youtube-канале Football Hub.

Прогноз и анонс на матч на чемпионата Украины Рух – Верес

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес».

«Рух» – «Верес». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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