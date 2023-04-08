В субботу, 8 апреля, в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» на «Арене Львов» будет принимать ровенский «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на Youtube-канале Football Hub.

Прогноз и анонс на матч на чемпионата Украины Рух – Верес

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес».

«Рух» – «Верес». Смотреть онлайн. LIVE трансляция