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Англия
08 апреля 2023, 02:27 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:28
24
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Вулверхэмптон – Челси

Поединок 30-го тура АПЛ

08 апреля 2023, 02:27 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:28
24
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Вулверхэмптон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Молинью», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Питер Бэнкс.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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