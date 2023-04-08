Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 02:15 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:17
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес
Поединок состоится 8 апреля
08 апреля 2023, 02:15 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:17
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В субботу, 8 апреля, в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» на «Арене Львов» будет принимать ровенский «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на Youtube-канале Football Hub.
Прогноз и анонс на матч на чемпионата Украины Рух – Верес
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес».
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