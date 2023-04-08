Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля матч 20 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 8 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Минай». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13.00.
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Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.
Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай».
Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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