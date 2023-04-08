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  4. Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 01:08 |
128
0

Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля матч 20 тура Украинской Премьер-лиги

08 апреля 2023, 01:08 |
128
0
Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 8 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Минай». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.

Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай».

Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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