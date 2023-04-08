Соболь проиграл. Страсбург уступил Лансу, у которого уже 4 победы подряд
Украинец вышел в основном составе гостей и провел на поле весь матч
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.
У победителей голами отметились Пшемыслав Франковски и Факундо Медина, а у гостей забил Кевин Гамейро. На 90+4-й минуте Хабиб Диалло был удален с поля за две желтые карточки.
Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе гостей и провел на поле весь матч
«Ланс» одержал 4-ю победу подряд и занимает 2-е место (63 очков), опережая «Марсель» (60 очков), однако у команды Руслана Малиновского игра в запасе. «Страсбур» находится на 16-й позиции (26 очков) в опасной близости от зоны вылета.
Лига 1. 30-й тур, 7 апреля
Ланс – Страсбург – 2:1
Голы: Франковски, 11, Медина, 65 – Гамейро, 84.
Видеообзор матча
События матча
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