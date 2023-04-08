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  4. Соболь проиграл. Страсбург уступил Лансу, у которого уже 4 победы подряд
Чемпионат Франции
Ланс
07.04.2023 22:00 – FT 2 : 1
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 01:12
70
0

Соболь проиграл. Страсбург уступил Лансу, у которого уже 4 победы подряд

Украинец вышел в основном составе гостей и провел на поле весь матч

08 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 01:12
70
0
Соболь проиграл. Страсбург уступил Лансу, у которого уже 4 победы подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.

У победителей голами отметились Пшемыслав Франковски и Факундо Медина, а у гостей забил Кевин Гамейро. На 90+4-й минуте Хабиб Диалло был удален с поля за две желтые карточки.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе гостей и провел на поле весь матч

«Ланс» одержал 4-ю победу подряд и занимает 2-е место (63 очков), опережая «Марсель» (60 очков), однако у команды Руслана Малиновского игра в запасе. «Страсбур» находится на 16-й позиции (26 очков) в опасной близости от зоны вылета.

Лига 1. 30-й тур, 7 апреля

Ланс – Страсбург – 2:1

Голы: Франковски, 11, Медина, 65 – Гамейро, 84.

Видеообзор матча

События матча

90’
Хабиб Диалло (Страсбург) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Страсбург).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Медина (Ланс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
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Эдуард Соболь Страсбург Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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