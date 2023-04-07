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Чемпионат Испании
Севилья
07.04.2023 22:00 – FT 2 : 2
Сельта
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Испания
07 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 00:33
107
0

Пропустили дважды в концовке. Севилья упустила победу над Сельтой

Гости сумели совершить камбэк, забил голы на 89-й и 90+3 минутах

07 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 00:33
107
0
Пропустили дважды в концовке. Севилья упустила победу над Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).

Уже с 19-минуты хозяева поля играли в меньшинстве, потому что за две желтых карточки был удален Пап Алассан Гуйе.

В меньшинстве «Севилья» забила дважды, отличились Юссеф Эн-Несири (43 мин) и Маркос Акунья (81 мин).

Однако гости сумели совершить камбэк, забив голы на 89-й и 90+3 минутах. Авторами стали Мигель Родригес и Гонсалу Пасьенсия.

«Севилья» занимает 13-е место (32 очка), «Сельта» находится на 9-й позиции (36).

Ла Лига. 28-й тур, 7 апреля

Севилья – Сельта – 2:2

Голы: Эн-Несири, 43, Акунья, 81 – Мигель Родригес, 89, Гонсалу Пасьенсия, 90+3

События матча

90’
Маркос Акунья (Севилья) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Пасьенса (Сельта).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Vidal (Сельта).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Акунья (Севилья).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
19’
Папе Гуйе (Севилья) получает красную карточку.
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Севилья Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Пап Алассан Гуйе удаление с поля Юссеф Эн-Несири Маркос Акунья Гонсалу Пасиенсия Мигель Родригес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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