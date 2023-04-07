Пропустили дважды в концовке. Севилья упустила победу над Сельтой

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).

Уже с 19-минуты хозяева поля играли в меньшинстве, потому что за две желтых карточки был удален Пап Алассан Гуйе.

В меньшинстве «Севилья» забила дважды, отличились Юссеф Эн-Несири (43 мин) и Маркос Акунья (81 мин).

Однако гости сумели совершить камбэк, забив голы на 89-й и 90+3 минутах. Авторами стали Мигель Родригес и Гонсалу Пасьенсия.

«Севилья» занимает 13-е место (32 очка), «Сельта» находится на 9-й позиции (36).

Ла Лига. 28-й тур, 7 апреля

Севилья – Сельта – 2:2

Голы: Эн-Несири, 43, Акунья, 81 – Мигель Родригес, 89, Гонсалу Пасьенсия, 90+3