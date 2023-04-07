Пропустили дважды в концовке. Севилья упустила победу над Сельтой
Гости сумели совершить камбэк, забил голы на 89-й и 90+3 минутах
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).
Уже с 19-минуты хозяева поля играли в меньшинстве, потому что за две желтых карточки был удален Пап Алассан Гуйе.
В меньшинстве «Севилья» забила дважды, отличились Юссеф Эн-Несири (43 мин) и Маркос Акунья (81 мин).
Однако гости сумели совершить камбэк, забив голы на 89-й и 90+3 минутах. Авторами стали Мигель Родригес и Гонсалу Пасьенсия.
«Севилья» занимает 13-е место (32 очка), «Сельта» находится на 9-й позиции (36).
Ла Лига. 28-й тур, 7 апреля
Севилья – Сельта – 2:2
Голы: Эн-Несири, 43, Акунья, 81 – Мигель Родригес, 89, Гонсалу Пасьенсия, 90+3
События матча
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