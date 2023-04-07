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Чемпионат Бельгии
Брюгге
07.04.2023 21:45 – FT 2 : 0
Серен
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Бельгия
07 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:54
81
0

Брюгге обыграл Серен и борется за группу топ-4. Яремчук не попал в заявку

Голы у хозяев поля забили Ферран Хутгла и Антонио Нуса

07 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:54
81
0
Брюгге обыграл Серен и борется за группу топ-4. Яремчук не попал в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпиона Бельгии «Брюгге» обыграл «Серен» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Ферран Хутгла и Антонио Нуса. Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге».

«Брюгге» (55 очков) борется за попадание в группу топ-4, которая продолжит борьбу за медали. Команде Яремчука удалось отодвинуть «Гент» (54 очка) на 5-е место, но главный соперник имеет игру в запасе.

Чемпионат Бельгии

32-й тур, 7 апреля

Брюгге – Серен – 2:0

Голы: Хутгла, 56, Нуса, 90

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Брюгге Серен чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Ферран Хутгла Антонио Нуса
Источник Sport.ua
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