Брюгге обыграл Серен и борется за группу топ-4. Яремчук не попал в заявку

В матче 32-го тура чемпиона Бельгии «Брюгге» обыграл «Серен» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Ферран Хутгла и Антонио Нуса. Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге».

«Брюгге» (55 очков) борется за попадание в группу топ-4, которая продолжит борьбу за медали. Команде Яремчука удалось отодвинуть «Гент» (54 очка) на 5-е место, но главный соперник имеет игру в запасе.

Чемпионат Бельгии

32-й тур, 7 апреля

Брюгге – Серен – 2:0

Голы: Хутгла, 56, Нуса, 90