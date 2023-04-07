Бельгия07 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:54
81
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Брюгге обыграл Серен и борется за группу топ-4. Яремчук не попал в заявку
Голы у хозяев поля забили Ферран Хутгла и Антонио Нуса
07 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:54
81
0
В матче 32-го тура чемпиона Бельгии «Брюгге» обыграл «Серен» со счетом 2:0.
Голы у хозяев поля забили Ферран Хутгла и Антонио Нуса. Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге».
«Брюгге» (55 очков) борется за попадание в группу топ-4, которая продолжит борьбу за медали. Команде Яремчука удалось отодвинуть «Гент» (54 очка) на 5-е место, но главный соперник имеет игру в запасе.
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Чемпионат Бельгии
32-й тур, 7 апреля
Брюгге – Серен – 2:0
Голы: Хутгла, 56, Нуса, 90
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