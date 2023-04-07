Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге

…В «Бенфике» у Романа не заладилось. Не то чтобы сразу: поначалу ему доверяли. Собственно, на трансфере украинского форварда непосредственно настоял уже бывший наставник «орлов» Жезус. Именитый португальский тренер в лице забивного нападающего «Гента» видел реальное усиление для своей команды.

Тогда, летом 2021-го, Роман Яремчук был лакомым куском европейского трансферного рынка. Если верить слухам, им активно интересовались клубы Бундеслиги, серии А и АПЛ. Очень хотел продолжить сотрудничество с украинским нападающим и «Гент», ведь Яремчук стал одним из лучших бомбардиров в истории этой команды (61 гол и 18 результативных передач в 152 поединках), но Роман твердо решил уйти. Уйти на повышение: в команду уровнем выше, в более конкурентный чемпионат.

«Гент» тогда заработал неплохие деньги на трансфере украинца: 17 миллионов евро выложила «Бенфика». Хотя, если оценивать тогдашними критериями трансферного рынка, то за одного из лучших футболистов бельгийского чемпионата можно было выторговать и более серьезные деньги. Тем более, что по данным авторитетнейшего портала Трансфермаркт, на тот момент актуальная цена на Яремчука была выше на полмиллиона.

Но Роман хотел конкретно в «Бенфику», поэтому лиссабонцы и смогли до минимума снизить цену. Тот трансфер помог провернуть главный на то время тренер сборной Украины Андрей Шевченко, поддерживающий тесный контакт с гендиром «Бенфики» Руйем Коштой.

Отличная пресса в Бельгии, выход со сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020 – Яремчук приходил на «Эштадиу да Луж» в качестве дорогого долгожданного гостя.

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И поначалу все шло более-менее нормально. Несмотря на отчетливый крен «Бенфики» на технический футбол (в Бельгии Роман привык играть больше в силовой манере), Жезус доверял Яремчуку. Форвардом номер один для «Бенфики» украинец не стал – при живом-то Нуньесе – однако игроком ротации неизменно оставался.

Но, к сожалению, Жезус долго у руля лиссабонской команды не задержался. Пришел Шмидт, и услуги украинского фактурного форварда ему не понадобились.

К тому же, после ухода Жезуса Яремчук заметно захандрил. В пяти матчах на старте нынешнего сезона Яремчук отличился лишь одной результативной передачей. Слишком мало для центрального нападающего, который не так давно забивал за «Гент» пачками.

Для сравнения: молодой конкурент Яремчука в «Бенфике» - Рамуш – на старте сезона имел в своем активе пять забитых мячей и четыре ассиста. Так что выбор Шмидта был предопределен.

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Как и в предыдущий раз, то есть при уходе из «Гента», и в этот раз Яремчук мог рассчитывать на ангажемент в более солидный клуб. Поговаривали, что Романом интересовались «Севилья» и «Эвертон».

Честно говоря, в этот раз в предметный интерес испанских и итальянских клубов относительно Яремчука не очень верится. Скорее всего, это попытка выдать желаемое за действительное. Если называть вещи своими именами, то карьеру Яремчука в «Бенфике» вряд ли можно назвать успешной: в 48 матчах – 9 забитых мячей и 7 результативных передач. Это средний показатель. Очень средний. Понятно, что с таким «резюме» в солидные клубы по определению более сильных чемпионатов редко приглашают.

Да, был еще интерес со стороны клубов турецкого первенства, но, похоже, сам Яремчук отказался туда переходить.

Получается, что единственным реальным вариантом оказался «Брюгге». Реальным и для «Бенфики», и для самого футболиста. Бельгийский чемпион смог предложить лиссабонцам нормальные деньги – 16 миллионов (лишь на один меньше, чем покупали). Резоны для Яремчука в момент его трансфера в «Брюгге» тоже казались весьма приличными и понятными.

Во-первых, форвард возвращался в чемпионат, где сделал себе имя, где по-настоящему раскрылся. И где, казалось бы, не нужно времени для адаптации. Во-вторых, Яремчук приходил в команду Лиги чемпионов – тоже несомненный плюс. И в-третьих – зарплата украинца на новом рабочем месте (если, конечно же, верить иностранным СМИ) стала еще выше: в «Бенфике» он получал порядка 140 тысяч евро в месяц, а в «Брюгге» - около 180 тысяч.

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Одним словом, Роман Яремчук переходом в «Брюгге» откровенно пытался перезапустить свою карьеру, обрести потерянные в столице Португалии уверенность и бомбардирское чутье. Учитывая его возраст (27 лет), можно предположить, что Роман планировал после хорошего сезона на виду в хорошей бельгийской команде получить второй шанс на «повышение» в своей карьере. И чтобы в этот раз наверняка.

Резоны Яремчука понятны, логичны и правильные. И они в некоторой степени перекликались с резонами «Брюгге», заплатившего за контракт украинца рекордные в своей истории деньги.

До Яремчука «Брюгге» никогда не покупал футболистов дороже десяти миллионов евро. Продавал – да, и много. Но вот покупать – это действительно впервые. В «Брюгге» надеялись на опыт Романа, на его размашистый «бекграунд», на лидерские качества. И, конечно же, на его бомбардирский талант. В общем, в «Брюгге» хотели видеть того самого Яремчука, который блистал в «Генте». И которого, кстати, пытались купить в 2021-м. Но безуспешно.

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Сделку удалось провернуть спустя два года. И она поначалу казалась для руководства «черно-синего» клуба верняком. Но на данный момент она видится, к сожалению, лопнувшим мыльным пузырем.

По факту получилось так, что Роман Яремчук перешел в «Брюгге» явно не в то время. Команда переживает очередную смену поколений, вызванную не в последнюю очередь очередной продажей ведущих игроков. Эта смена ожидаемо вызвала и тренерскую чехарду.

С одной стороны, плацдарм для Яремчука в команде кажется расчищенным, но с другой – нынешняя функциональная форма Романа не позволяет ему не то чтобы действовать на высоком уровне на протяжении всего отрезка матча, его «не хватает» даже на короткие выходы на замену.

«Брюгге» явно рассчитывал выжимать все соки из Романа в режиме «здесь и сейчас», но, как оказалось, выжимать уже нечего. Все было выжато ранее.

Два гола и две результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах – таков «кондуит» Яремчука в «Брюгге». Клуб явно хотел большего. Наверняка большего хотел и сам футболист. Но пока что имеем то, что имеем.

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А имеем следующее. «Брюгге» официально уведомил украинца, что больше на него не рассчитывает. В ближайшее трансферное окно Роман будет выставлен на трансфер. И если найдутся желающие его приобрести, он обязательно будет продан.

Если случится именно так, то рекордный «входящий» трансфер клуба из Фландрии наверняка станет одним из самых больших разочарований.

При таком раскладе сильно упадет и статус самого Яремчука: на переход в большой западноевропейский клуб уже вряд ли можно будет рассчитывать.

Но пока этого не случилось, очень бы хотелось, чтобы в оставшиеся пару месяцев Яремчук наконец-то пришел в себя. Перестал быть собственной тенью. Вспомнил все. И доказал, что слухи о его закате слишком преувеличены.