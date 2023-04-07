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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:31
224
0

Днепр-1 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 13:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:31
224
0
Днепр-1 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ и YouTube.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Львов».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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