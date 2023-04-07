Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:34
95
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Львов
В Ужгороде состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги
07 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:34
95
0
В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против «Львова».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ и YouTube.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Львов».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2023, 08:23 11
Новый тренер лондонского клуба сразу же наладил коммуникацию с украинским футболистом
Футбол | 07 апреля 2023, 20:15 10
Функционер «Шахтера» считает, что украинского вингера ждет большое будущее в Англии
Футбол | 07.04.2023, 08:50
Футбол | 07.04.2023, 20:56
Бокс | 07.04.2023, 18:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.04.2023, 11:17 16
06.04.2023, 12:45 5
05.04.2023, 23:59 11
06.04.2023, 09:13 26
Бокс
05.04.2023, 19:02 7
06.04.2023, 18:08 12
06.04.2023, 13:05 7