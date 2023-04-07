В пятницу, 7 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Салернитана» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 90-й минуте Антонио Кандрева сделал навес в штрафную, однако мяч полетел по другой траектории и залетел в ворота Андре Онаны.

Чемпионат Италии по футболу. 29-й тур

Салернитана – Интер – 1:1

Голы: Кандрева, 90 – Госенс, 6

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Госенс, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Кандрева, 90 мин.