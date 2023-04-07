07.04.2023 18:00 – FT 1 : 1
Италия07 апреля 2023, 22:29 |
442
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Салернитана – Интер – 1:1. Шедевр или ошибка Онаны? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А
07 апреля 2023, 22:29 |
442
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В пятницу, 7 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Салернитана» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 90-й минуте Антонио Кандрева сделал навес в штрафную, однако мяч полетел по другой траектории и залетел в ворота Андре Онаны.
Чемпионат Италии по футболу. 29-й тур
Салернитана – Интер – 1:1
Голы: Кандрева, 90 – Госенс, 6
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Госенс, 6 мин.
ГОЛ! 1:1 Кандрева, 90 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
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За великим рахунком гол Кандреви технічна помилка, але помилка шедевральна.
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