Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салернитана – Интер – 1:1. Шедевр или ошибка Онаны? Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Салернитана
07.04.2023 18:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 апреля 2023, 22:29 |
442
1

Салернитана – Интер – 1:1. Шедевр или ошибка Онаны? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А

07 апреля 2023, 22:29 |
442
1
Салернитана – Интер – 1:1. Шедевр или ошибка Онаны? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Салернитана» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 90-й минуте Антонио Кандрева сделал навес в штрафную, однако мяч полетел по другой траектории и залетел в ворота Андре Онаны.

Чемпионат Италии по футболу. 29-й тур

Салернитана – Интер – 1:1

Голы: Кандрева, 90 – Госенс, 6

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Госенс, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Кандрева, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
По теме:
Интер не удержал победу над Салернитаной
Коваленко отыграл тайм, Специя держится над зоной вылета
Челси нацелился на голкипера Интера
Салернитана Антонио Кандрева Робин Госенс Андре Онана
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
Биатлон | 07 апреля 2023, 03:30 6
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»

Французский биатлонист отличился слабоумием

Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко
Футбол | 07 апреля 2023, 20:26 0
Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко
Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко

Экс-игрок «Динамо» и национальной команды Украины прокомментировал тренерскую деятельность Реброва

Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Футбол | 07.04.2023, 05:50
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Футбол | 07.04.2023, 16:07
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Футбол | 07.04.2023, 16:58
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 За великим рахунком гол Кандреви технічна помилка, але помилка шедевральна.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 12
Бокс
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 7
Футбол
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 4
Бокс
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
07.04.2023, 07:20
Теннис
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
06.04.2023, 14:08 7
Футбол
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
07.04.2023, 13:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности