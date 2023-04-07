Интер не удержал победу над Салернитаной
Миланский клуб был очень близок к успеху
В пятницу, 7 апреля, в 29-м туре чемпионата Италии тет-а-тет сошлись «Салернитана» и «Интер».
Миланский клуб, имея статус фаворита, уже на 6-й минуте добился успеха и вел в счете до последней минуты поединка. Настроение Ромелу Лукаку и Ко испортил Кандрева: гол в его исполнении принес ничью – 1:1.
В таблице Серии А «Интер» занимает 4-е место, имея 51 очко после 20 встреч. У «Салернитаны» 15-я позиция и 29 пунктов. Любопытно, что команда из Салерно сыграла вничью в пятом матче подряд.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Салернитана – Интер – 1:1
Голы: Госенс, 6 (0:1). Кандрева, 90 (1:1).
Видеообзор матча Салернитана – Интер
ГОЛ! Робин Госенс, 6 минута
ГОЛ! Антонио Кандрева, 90 минута
События матча
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