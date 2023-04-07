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Чемпионат Италии
Салернитана
07.04.2023 18:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
07 апреля 2023, 20:00 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:15
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0

Интер не удержал победу над Салернитаной

Миланский клуб был очень близок к успеху

07 апреля 2023, 20:00 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:15
163
0
Интер не удержал победу над Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 апреля, в 29-м туре чемпионата Италии тет-а-тет сошлись «Салернитана» и «Интер».

Миланский клуб, имея статус фаворита, уже на 6-й минуте добился успеха и вел в счете до последней минуты поединка. Настроение Ромелу Лукаку и Ко испортил Кандрева: гол в его исполнении принес ничью – 1:1.

В таблице Серии А «Интер» занимает 4-е место, имея 51 очко после 20 встреч. У «Салернитаны» 15-я позиция и 29 пунктов. Любопытно, что команда из Салерно сыграла вничью в пятом матче подряд.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Салернитана – Интер – 1:1

Голы: Госенс, 6 (0:1). Кандрева, 90 (1:1).

Видеообзор матча Салернитана – Интер

ГОЛ! Робин Госенс, 6 минута

ГОЛ! Антонио Кандрева, 90 минута

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Салернитана Интер Милан Антонио Кандрева Робин Госенс
Источник Sport.ua
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