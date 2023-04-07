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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 20:38 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:43
799
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Минай

Матч 20 тура состоится 8 апреля

07 апреля 2023, 20:38 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:43
799
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Минай
УПЛ

В субботу, 8 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Минай». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.

Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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