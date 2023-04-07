В субботу, 8 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Минай». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.

Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай».