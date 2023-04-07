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  4. Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко
Чемпионат Европы
07 апреля 2023, 20:26 |
1647
0

Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко

Экс-игрок «Динамо» и национальной команды Украины прокомментировал тренерскую деятельность Реброва

07 апреля 2023, 20:26 |
1647
0
Артем КРАВЕЦ: Если Ребров возглавит сборную – будет лучше, чем при Шевченко
Instagram. Артем Кравец

Бывший форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Артем Кравец в интервью с журналистом и комментатором Виктором Вацко рассказал о том, что может дать Сергей Ребров сборной Украины, если станет главным тренером «желто-синих»:

– Ты работал с Сергеем Ребровым в киевском «Динамо». Можешь оценить его как тренера? Что он может дать национальной сборной Украины?

– Первое, что приходит в голову – он реально фанат тренерской деятельности, фанат своего дела. Он любит тренировать, любит прогрессировать в своей сфере, любит заниматься тем, чем занимается. Он конечно не 24/7 в этом, но очень много времени уделяет тренерству.

Я не вижу, как играет его команды, но видя какие-то видео про него, то я могу сказать, что он не изменится. То что он может дать сборной... Я думаю, то это будет очень похожая история, а может даже лучше, на ту, которая была при Шевченко, если не повлияют какие-то факторы. У нас все-таки идет война, об этом нельзя забывать. А так думаю да, возможно, будет лучше, чем при Шевченко. В сборной сейчас очень сильное поколение, много кто играет в Европе, поэтом Ротань действительно может дать много чего сборной Украины.

Отметим, что сейчас исполняющем обязанности главного тренера сборной Украины по футболу является Руслан Ротань. По слухам и имеющийся информации, именно Сергей Ребров возглавит «желто-синих», после того, как у него завершится контракт с «Аль-Айном».

Андрей Шевченко был наставником национальной команды Украины в период с 2016 по 2021 год.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Артем Кравец Виктор Вацко сборная Украины по футболу назначение тренера Руслан Ротань Евро-2024
Источник Вацко Live
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