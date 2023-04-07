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07 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 07 апреля 2023, 19:50
1488
0

Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину

Бывший форвард «Динамо» рассказал о своем отношении к экс-игроку сборной Украины

07 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 07 апреля 2023, 19:50
1488
0
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Артем Кравец в интервью с журналистом и комментатором Виктором Вацко рассказал о своем отношении к Анатолию Тимощуку и Ярославу Ракицкому: –

– Какое твое отношение к Тимощуку? Вы играли вместе на футбольном поле, и друг против друга и в сборной...

– У меня нет двух мнений. Ярмола озвучил его еще в начале. Я не общался с ним никогда. Ты сидишь себе, просто молчишь, ты украинец... Он в первый же день должен был расторгнуть контракт (с «зенитом» – ред.) и вернуться в Украину.

– То, что сделал Ракицкий?

– Да.

– Ты отвергаешь для себя момент, что Ярослав поехал в россию, когда война уже началась? Но после полномасштабного вторжения разорвал контракт и вернулся. Где он красавец, а где неправ?

– В последнем – это, думаю, его лучший публичный поступок. А то, что он уехал в россию во время войны, но не полномасштабного вторжения – это не очень хороший поступок. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это. Это было его решение, с которым он жил. Я никогда не общался с ним по этой теме, да и вообще я много с ним никогда не разговаривал, поэтому я не знаю его как человека, не знаю его мыслей. Мне кажется, что его решение было неправильным.

43-летний Анатолий Тимощук до сих пор работает в штабе футбольного клуба «зенит» и не озвучил свою позицию в отношении вторжения оккупационной армии рф в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Ярослав Ракицкий также выступал за клуб из санкт-петербурга, однако после 24 февраля покинул россию, а в начале 2023 года вернулся в донецкий «Шахтер».

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Виктор Вацко Артем Кравец Анатолий Тимощук Ярослав Ракицкий Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война
Источник Вацко Live
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