Испания07 апреля 2023, 16:52 |
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Канселу может перейти в Барселону летом
Португальский защитник не нужен «Баварии»
07 апреля 2023, 16:52 |
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Защитник сборной Португалии Жоау Канселу летом может перейти в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.
До конца нынешнего сезона Канселу выступает на правах аренды за «Баварию», но чемпионы Германии не хотят выкупать игрока. «Манчестер Сити» он также не нужен из-за конфликта с Пепом Гвардиолой.
После перехода в «Баварию» в январе Канселу провел 11 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 4 ассистами.
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