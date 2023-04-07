Канселу может перейти в Барселону летом

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу летом может перейти в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

До конца нынешнего сезона Канселу выступает на правах аренды за «Баварию», но чемпионы Германии не хотят выкупать игрока. «Манчестер Сити» он также не нужен из-за конфликта с Пепом Гвардиолой.

После перехода в «Баварию» в январе Канселу провел 11 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 4 ассистами.