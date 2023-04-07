Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 16:07 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:37
868
5

Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»

Гендиректор «Шахтера» – о главном трансфере зимы

07 апреля 2023, 16:07 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:37
868
5
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».

– Мудрика продали на пике?
– Я б не сказал, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. Такие деньги даже в мирное время сложно зарабатывать. В «Челси» прекрасно понимают его потенциал.

– Не скажешь так после его старта в «Челси», когда уже даже шутят, что «Шахтер» нормально так нагрел лондонский клуб.
– Это английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звезды, но с намного большим опытом.

Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором «Челси», время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они все прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.

Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверно, сложновато заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, все поменяется.

Да, он попал в сложное время [в «Челси»], в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не все получается. Поэтому может казаться, что не туда перешел. Ничего подобного. Надо просто смотреть вперед. Я вас уверяю — это будет второй «Манчестер Сити» в будущем. В «Челси» еще многое изменится. Надо время, – сказал Палкин.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси
Сергей Палкин Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложил отдать Крым. Президент Бразилии рассказал, как закончить войну
Война | 07 апреля 2023, 11:49 4
Предложил отдать Крым. Президент Бразилии рассказал, как закончить войну
Предложил отдать Крым. Президент Бразилии рассказал, как закончить войну

Якобы рф после этого успокоится

С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
Футбол | 06 апреля 2023, 17:25 2
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля

Будет изучаться игра мерсисайдцев с «Ман Сити»

По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Футбол | 06.04.2023, 20:00
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Футбол | 07.04.2023, 05:05
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
Футбол | 07.04.2023, 08:23
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Удачно развели англичан!
Ответить
+2
valerafan1
Більше з кротами ніхто не матиме справи. Але це називається бізнесом по-донецькі.
Ответить
+1
Gambie
Срна доказывал что в мире только 3 осталось левых вингеров .это Вини Мбаппе и Мудрик .Мы видели с Барселоной в исполнении вини .потрясающая техника и голевые пасы .Что то за Мудриком такого не наблюдаем 
Ответить
+1
Gambie
Согласитесь что это тоже надо уметь.Соевую.плитку всучили по цене натурального шоколада
Ответить
+1
fitnes_sports066
Срна как расскажет так ночью не уснёте от интриги интереса, одним словом сказочник! Приукрасит любую красную девицу и выдаст замуж за иностранца 100% гарантия от него гарантирована!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
06.04.2023, 13:05 7
Теннис
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
06.04.2023, 14:08 7
Футбол
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
06.04.2023, 11:15
Теннис
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
06.04.2023, 11:17 12
Бокс
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности