Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
Футбольный эксперт высказался об адаптации украинца в сильнейшей лиге мира
Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об адаптации Михаила Мудрика в лондонском «Челси».
«В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки», - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.
Отметим, что в этом сезоне АПЛ Мудрик провел 8 матчей, отличился одним голевым пасом. «Челси» заплатил донецкому «Шахтеру» за трансфер Михаила 70+30 млн евро.
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