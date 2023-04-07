Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об адаптации Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки», - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Отметим, что в этом сезоне АПЛ Мудрик провел 8 матчей, отличился одним голевым пасом. «Челси» заплатил донецкому «Шахтеру» за трансфер Михаила 70+30 млн евро.