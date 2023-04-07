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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
Англия
07 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 07 апреля 2023, 14:21
1958
12

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»

Футбольный эксперт высказался об адаптации украинца в сильнейшей лиге мира

07 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 07 апреля 2023, 14:21
1958
12
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об адаптации Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки», - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Отметим, что в этом сезоне АПЛ Мудрик провел 8 матчей, отличился одним голевым пасом. «Челси» заплатил донецкому «Шахтеру» за трансфер Михаила 70+30 млн евро.

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 13
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Gambie
Смысл всех писаний старого ватника из Тюмени это опускать все украинское независимо Мудрик Зинченко или кто-то другой 
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+3
DK1961
Чем больше ОНО пьет, тем ниже опускается в своих "суждениях". Ненависть и зависть к ЛЮБЫМ конкурентам у этого чмо - с рождения. Еще до котов появились
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+2
VVO
Спортюа скільки ви будете ще піарити свого дружка п'ятницю? Хоча чого очікувати від таких самих ватників які за пару лайків та переглядів розмістять матеріал хоч про бомжів.
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+1
andre_lui
Новину взагалі хтось читав? Він говорить, що Мудрик пропустив збори і тому він не готовий не лише до АПЛ, а і до УПЛ. Здається, це більше схоже на захист і виправдання Мудрика ніж на хейт!
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0
Gambie
Ему начхать на Мудрика или другого .Цель обгадитьУкоаину 
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0
scorpio16
Ситуация мне напоминает с Зинченко, тоже самое говорили, когда он переходил в Ман.Сити, а когда прыгал по арендам, то вообще " таа все , надо искать другой клуб, где там наша звезда АПЛ " и т.д.
При хорошем тренере, который умеет раскрывать игроков будет расти, при условии что будет пахать на тренировках и ждать своего шанса.  
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0
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Kaftan
Как и ты ни к чему не готов, обиденка. Всё тебе не то, никуда тебя не берут. Потому что ты кнопка с перегаром!
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-1
іван гомонай
ця п янь ще жиє....
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-2
vazazh
Не думаю, что Лэмпард будет держать этого игрока. Не тот коленкор
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
vazazh
Не люблю Леоненко, но в данном плане он абсолютно прав. А оскорблять Виктора - тоже не имеет смысла. Его предыдущие (несколько лет) суждения о ДК - полностью оправдались. Видел он чуть дальше, чем многие болелы.
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-7
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