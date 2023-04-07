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Италия
07 апреля 2023, 16:13 |
248
0

Фонд из Бахрейна хочет приобрести Интер

InvestCorp снова обратил внимание на итальянский футбол

07 апреля 2023, 16:13 |
248
0
Фонд из Бахрейна хочет приобрести Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Бахрейнский фонд InvestCorp заинтересован в приобретении миланского «Интера». Представители фонда сейчас активно ищут инвесторов, преимущественно внутри Бахрейна, которые могли бы войти в консорциум для приобретения клуба.

InvestCorp не впервые обратил свое внимание на итальянский футбол. В прошлом году InvestCorp пытался приобрести «Милан», а также рассматривал возможность приобретения «Интера». Но тогда инвесторов из Бахрейна отпугнул ценник в 1,2 миллиарда евро, который повесили на «Интер» китайские владельцы из семьи Чжан.

InvestCorp надеется, что финансовые проблемы Чжанов заставят их пойти на компромиссы в вопросе цены на «Интер». Также в последние дни в СМИ появилась информация о планах итальянского консорциума приобрести «Интер» и выкупить стадион «Джузеппе Меацца».

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Интер Милан финансы
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