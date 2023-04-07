Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тучи сгущаются. В раздевалке ПСЖ недовольны Галтье
Франция
07 апреля 2023, 15:36 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:11
581
1

Тучи сгущаются. В раздевалке ПСЖ недовольны Галтье

Француз все ближе и ближе к отставке

07 апреля 2023, 15:36 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:11
581
1
Тучи сгущаются. В раздевалке ПСЖ недовольны Галтье
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье и Лионель Месси (слева)

В стане парижского «ПСЖ» имеется сильное недовольство со стороны игроков команды методами работы Кристофа Галтье.

Сообщается, что напряжение в раздевалке команды возникает по той причине, что тренер в работе использует деление на любимчиков и остальных: он выставляет одних игроков вперед за счет принижения заслуг и роли других. Якобы часть игроков на роль тренера в команде уже не обращает никакого внимания по этой причине.

Ко всему прочему, в «ПСЖ» недовольны тем, что Галтье исключительно защищает Лионеля Месси и Неймара, находя любые оправдания их действиям. Также некоторые игроки жалуются, что редко получают мяч, а тот неизменно идет к аргентинскому футболисту.

Позиция игроков по отношению к Кристофу Галтье известна клубному руководству и не добавляет вистов тренеру. Как известно, не так давно наставник «ПСЖ» получил предупреждение от боссов клуба.

По теме:
Икарди хочет остаться в Галатасарае
Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл
Дом Месси в Испании хотели ограбить
Кристоф Галтье ПСЖ Неймар Лионель Месси
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Футбол | 06 апреля 2023, 16:13 3
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»

Нападающий «Арсенала» – о том, что игроки часто дразнят друг друга

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 2 танка и 3 ББМ
Война | 07 апреля 2023, 08:04 7
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 2 танка и 3 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 2 танка и 3 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Футбол | 07.04.2023, 05:50
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Футбол | 06.04.2023, 20:00
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Футбол | 07.04.2023, 11:11
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Это тот случай, когда проблема не в тренере
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
06.04.2023, 14:08 7
Футбол
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
06.04.2023, 02:36 7
Футбол
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
06.04.2023, 14:40 9
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 12
Бокс
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 4
Бокс
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
05.04.2023, 21:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности