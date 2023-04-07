Тучи сгущаются. В раздевалке ПСЖ недовольны Галтье

В стане парижского «ПСЖ» имеется сильное недовольство со стороны игроков команды методами работы Кристофа Галтье.

Сообщается, что напряжение в раздевалке команды возникает по той причине, что тренер в работе использует деление на любимчиков и остальных: он выставляет одних игроков вперед за счет принижения заслуг и роли других. Якобы часть игроков на роль тренера в команде уже не обращает никакого внимания по этой причине.

Ко всему прочему, в «ПСЖ» недовольны тем, что Галтье исключительно защищает Лионеля Месси и Неймара, находя любые оправдания их действиям. Также некоторые игроки жалуются, что редко получают мяч, а тот неизменно идет к аргентинскому футболисту.

Позиция игроков по отношению к Кристофу Галтье известна клубному руководству и не добавляет вистов тренеру. Как известно, не так давно наставник «ПСЖ» получил предупреждение от боссов клуба.