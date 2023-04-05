ПСЖ вскоре может уволить Галтье. Есть дедлайн, известны условия

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье клубное руководство сообщило о том, что у него есть два матча, что исправить ситуацию, в которую попала команда.

Долгосрочное будущее Галтье в «ПСЖ» уже предрешено – летом он коллектив покинет. Но сейчас под угрозу поставлена победа команда в чемпионате Франции, где она только на 6 очков опережает своих преследователей – «Ланс» и «Марсель».

В субботу, 8 апреля, парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 матчей из 18 во всех турнирах.