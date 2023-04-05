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Франция
05 апреля 2023, 09:13 | Обновлено 05 апреля 2023, 09:14
585
0

ПСЖ вскоре может уволить Галтье. Есть дедлайн, известны условия

Тренер получил предупреждение

05 апреля 2023, 09:13 | Обновлено 05 апреля 2023, 09:14
585
0
ПСЖ вскоре может уволить Галтье. Есть дедлайн, известны условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье клубное руководство сообщило о том, что у него есть два матча, что исправить ситуацию, в которую попала команда.

Долгосрочное будущее Галтье в «ПСЖ» уже предрешено – летом он коллектив покинет. Но сейчас под угрозу поставлена победа команда в чемпионате Франции, где она только на 6 очков опережает своих преследователей – «Ланс» и «Марсель».

В субботу, 8 апреля, парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 матчей из 18 во всех турнирах.

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Кристоф Галтье ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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