Александр ЗИНЧЕНКО: «Влияние Артеты на меня очень велико»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о работе под руководством испанского наставника команды Микеля Артеты.

«Я знал Микеля с тех пор, как приехал в «Сити». Он знает меня и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он оказал и оказывает на меня прямо сейчас – очень велико. Я уже много раз говорил, что однажды, если я покину «Сити», то останусь в Премьер-лиге, и у меня будет только один тренер – это он.

Когда он позвал меня сюда, у меня было несколько разговоров перед тем, как я присоединился к «Арсеналу». Он рассказал мне, что хочет от меня увидеть, рассказал о видении клуба, планах и стратегию. Мне все понравилось, поэтому я и пришел», – признался Зинченко.

Ранее Александр Зинченко рассказал о своем отношении к партнеру по команде Габриэлу Жезусу.