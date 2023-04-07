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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Влияние Артеты на меня очень велико»
Англия
07 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:35
357
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Влияние Артеты на меня очень велико»

Украинец – о менеджере «Арсенала»

07 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:35
357
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Влияние Артеты на меня очень велико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко (справа)

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о работе под руководством испанского наставника команды Микеля Артеты.

«Я знал Микеля с тех пор, как приехал в «Сити». Он знает меня и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он оказал и оказывает на меня прямо сейчас – очень велико. Я уже много раз говорил, что однажды, если я покину «Сити», то останусь в Премьер-лиге, и у меня будет только один тренер – это он.

Когда он позвал меня сюда, у меня было несколько разговоров перед тем, как я присоединился к «Арсеналу». Он рассказал мне, что хочет от меня увидеть, рассказал о видении клуба, планах и стратегию. Мне все понравилось, поэтому я и пришел», – признался Зинченко.

Ранее Александр Зинченко рассказал о своем отношении к партнеру по команде Габриэлу Жезусу.

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Александр Зинченко Микель Артета Английская Премьер-лига Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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