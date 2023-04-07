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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Жезус – особый человек в моей жизни»
Англия
07 апреля 2023, 14:43 |
1160
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Жезус – особый человек в моей жизни»

Хавбек «Арсенала» – о партнере по команде

07 апреля 2023, 14:43 |
1160
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Жезус – особый человек в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в интервью английским СМИ рассказал о своем отношении к партнеру по команде Габриэлу Жезусу:

«Он – особый человек в моей жизни во всех смыслах. Я научился многим вещам у Жезуса – и за пределами поля и, особенно, на поле. Вне поля он – один из самых глупых парней, которых я видел. Вы должны были смеяться сейчас, почему вы такая серьезная? Ну, это, конечно же, шутка.

Он – настоящий пример того, как тяжело ты должен работать каждый день с правильным отношением. Его реакции на неудачи – невероятные, снимаю перед ним шляпу.

В «Сити» я смотрел на него и думал: «Вау, вот как нужно реагировать на такие вещи». Он был всегда лучшим на тренировках. Невероятный талант. Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас. Приятно иметь таких одноклубников».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Габриэл Жезус
Источник Sky Sports
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