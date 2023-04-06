Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал об общих подколках с украинцем Александром Зинченко.

«Я уверен, что Алекс – король шуток. Он просто все время шутит с кем-то. Однажды он пошутил: «Я выиграл четыре трофея АПЛ, последний отдаю тебе». Он говорит: «В прошлом сезоне, когда я вышел против Астон Виллы, мы проигрывали 0:2». Он вышел и, честно говоря, немного изменил игру, потому что он атаковал и отдал результативную передачу. Он просто сказал: «Я подарил тебе трофей, одно чемпионство, из-за меня у тебя их четыре». Я сказал: «Слушай, хорошо, я согласен, но в четырех сезонах Премьер-лигах ты начал в старте только 20 матчей». Он хочет меня убить», – сказал Жезус.

Отметим, что «Манчестер Сити» стал чемпионом в прошлом сезоне после волевой победы над Астон Виллой (3:2). До 76 минуты «горожане» проигрывали 0:2.

Зинченко и Жезус стали игроками «Арсенала» летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб.