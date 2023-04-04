Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб

Украинский полузащитник «Арсенал» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Арсенал» заинтересован в подписании левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. За него «Канониры» готовы предложить 70-80 миллионов евро и одного из своих левых защитников – Александра Зинченко или Кирана Тирни.

Есть сомнения в том, что «Милан» согласится отпустить Эрнандеса. Клуб планирует продлить контракт с 25-летним французом.