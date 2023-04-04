Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Англия
04 апреля 2023, 15:55 |
7852
11

Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Милане»

04 апреля 2023, 15:55 |
7852
11
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенал» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Арсенал» заинтересован в подписании левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. За него «Канониры» готовы предложить 70-80 миллионов евро и одного из своих левых защитников – Александра Зинченко или Кирана Тирни.

Есть сомнения в том, что «Милан» согласится отпустить Эрнандеса. Клуб планирует продлить контракт с 25-летним французом.

По теме:
Нечем гордиться: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи сыграл не на привычном уровне»
Александр Зинченко Милан Арсенал Лондон Тео Эрнандес Киран Тирни
Источник Calciomercato
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Футбол | 04 апреля 2023, 05:03 9
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»

Наставник «Миная» резко отреагировал на обвинения в договорном матче

Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Футбол | 04 апреля 2023, 17:16 0
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности

Глава УАФ не явился в суд

WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
Бокс | 03.04.2023, 21:00
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Бокс | 04.04.2023, 12:57
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Футбол | 04.04.2023, 12:45
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Новина якась навіть не жовта, а повністю "ліва". В Арсеналі Зінченка мало не на руках усіх носять. Кажуть що це мало не виключно Зінченка заслуга в тому, що каноніри йдуть на першому місці. Усі говорять, що Саня лідер на полі та за його межами... і тут віддати його в нагрузку за якогось "штріха" з Мілану... Ну повний брєд як на мене...
Ответить
+10
Віталій Яценко
Зінченко є ментальним лідером зараз в Арсеналі. Взагалі не здивуюсь, що він скоро почне капітанити. Артета у ньому був максимально зацікавленим. І Зінченко у нього є стабільним гравцем старту. Тому історія про продаж його в Мілан можлива лише якщо зміниться тренер.
Ответить
+9
Gargantua
брехня
Зинченко имеет прекрасную прессу и авторитет у фанов.
я бы сказал, что его имидж значительно выше чем его игровой вклад. Обычно у украинских игроков наоборот.
Продать такого игрока это имиджевая потеря для клуба.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
rozalievka
Зина  супер!!
Ответить
+3
Nordenus
Да не смешите)) Чтобы Артета сейчас отдал Зину в другой клуб, это просто нелепо))
Ответить
+2
Alehandro
Пфф.. Навіть якщо мова про Тірні, який теж не самий дешевий гравець у складі канонірів. Віддати під 100 лямів за крайнього захисника? Арсенал? Не смішіть
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
4 апреля - никому не веря
Ответить
+1
justhateme
Гнила "жовтушка", аж смердить . Зіна грає лівого опорника здебільшого і є лідером команди. "Звичайно" його обміняють на Тео, ага, да. Навіть якщо Ернандес прийде - Зіна просто перейде на позицію вище, замість Джаки
Ответить
+1
Serhii P.
Ну Зінченко як якась затичка, виходить. То "МС" хотіли його "в нагрузку" віддати, тепер - "Арсенал" туди ж.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 3
Бокс
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
02.04.2023, 22:14 6
Баскетбол
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
03.04.2023, 19:35 35
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
02.04.2023, 20:30 8
Футбол
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
02.04.2023, 23:00 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности