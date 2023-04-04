Англия04 апреля 2023, 15:55 |
7852
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Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Милане»
04 апреля 2023, 15:55 |
7852
11
Украинский полузащитник «Арсенал» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Арсенал» заинтересован в подписании левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. За него «Канониры» готовы предложить 70-80 миллионов евро и одного из своих левых защитников – Александра Зинченко или Кирана Тирни.
Есть сомнения в том, что «Милан» согласится отпустить Эрнандеса. Клуб планирует продлить контракт с 25-летним французом.
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Зинченко имеет прекрасную прессу и авторитет у фанов.
я бы сказал, что его имидж значительно выше чем его игровой вклад. Обычно у украинских игроков наоборот.
Продать такого игрока это имиджевая потеря для клуба.