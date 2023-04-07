Матео КОВАЧИЧ: «Увольнение Поттера? Это проще, чем убрать 30 игроков»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера вместо Грэма Поттера:

«Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость. Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже. Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу. В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация».