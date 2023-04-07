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  4. Матео КОВАЧИЧ: «Увольнение Поттера? Это проще, чем убрать 30 игроков»
Англия
07 апреля 2023, 15:19 |
485
1

Матео КОВАЧИЧ: «Увольнение Поттера? Это проще, чем убрать 30 игроков»

Хавбек «Челси» – о смене главного тренера команды

07 апреля 2023, 15:19 |
485
1
Матео КОВАЧИЧ: «Увольнение Поттера? Это проще, чем убрать 30 игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера вместо Грэма Поттера:

«Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость. Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже. Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу. В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация».

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Матео Ковачич Челси Грэм Поттер Фрэнк Лэмпард
Источник Goal.com
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