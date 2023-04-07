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Испания
07 апреля 2023, 14:59 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:14
443
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда в жизни не стал бы тренировать Барселону»

Наставник «Реала» заявил о принципиальной позиции

07 апреля 2023, 14:59 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:14
443
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда в жизни не стал бы тренировать Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что никогда не возглавил бы каталонскую «Барселону».

«Я бы никогда в жизни не стал тренировать «Барселону», это невозможно. Ни за что. Моя история пишется здесь, в «Реале», лучшем клубе мира. Меня здесь все любят», - сказал Анчелотти.

Напомним, недавно «Реал» под руководством Анчелотти разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона
Источник Фабрицио Романо
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ALKOSruLKA
...поки не запропонцвали жирний контракт Колись Луческу говорив щось подібне про ДК Хоча, Папа Карло  має достатньо топ-пропозицій і крім Барси...
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