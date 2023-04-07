Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда в жизни не стал бы тренировать Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что никогда не возглавил бы каталонскую «Барселону».

«Я бы никогда в жизни не стал тренировать «Барселону», это невозможно. Ни за что. Моя история пишется здесь, в «Реале», лучшем клубе мира. Меня здесь все любят», - сказал Анчелотти.

Напомним, недавно «Реал» под руководством Анчелотти разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.