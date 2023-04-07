Ворскла – Ингулец. Стартовые составы команд

В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец».

Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Юрченко, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Челядин.

Запасные: Домолега, Крупский, Рамирес, Яворский, Скляр, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Олейник.

«Ингулец»: Билык – Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Поспелов, Клименко, Кухарук, Одарюк, Козак, Марусич.

Запасные: Паламарчук, Павлов, Ченбай, Коробенко, Сидоренко, Козыренко, Резепов, Мельничук, Головкин, Запорожец, Осипенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».