Италия07 апреля 2023, 13:12 |
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Милан не собирается продлевать контракт с Ибрагимовичем
Будущее форварда под вопросом
07 апреля 2023, 13:12 |
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Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, руководство «россонери» не собирается предлагать 41-летнему шведу новое соглашение.
Менеджмент «Милана» беспокоят как возраст Ибрагимовича, так и его частые травмы. В нынешнем сезоне швед провел за «Милан» всего 4 матча в Серии А и отличился в них 1 голом.
Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Монцы».
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