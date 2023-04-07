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Италия
07 апреля 2023, 13:12 |
617
0

Милан не собирается продлевать контракт с Ибрагимовичем

Будущее форварда под вопросом

07 апреля 2023, 13:12 |
617
0
Милан не собирается продлевать контракт с Ибрагимовичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, руководство «россонери» не собирается предлагать 41-летнему шведу новое соглашение.

Менеджмент «Милана» беспокоят как возраст Ибрагимовича, так и его частые травмы. В нынешнем сезоне швед провел за «Милан» всего 4 матча в Серии А и отличился в них 1 голом.

Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Монцы».

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Источник Footmercato
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