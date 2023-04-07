Милан не собирается продлевать контракт с Ибрагимовичем

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, руководство «россонери» не собирается предлагать 41-летнему шведу новое соглашение.

Менеджмент «Милана» беспокоят как возраст Ибрагимовича, так и его частые травмы. В нынешнем сезоне швед провел за «Милан» всего 4 матча в Серии А и отличился в них 1 голом.

Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Монцы».