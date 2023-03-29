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Италия
29 марта 2023, 21:53 | Обновлено 29 марта 2023, 22:07
384
0

Галлиани купит Златана? Клуб Серии A хочет пригласить Ибрагимовича

«Монца» рассчитывает заполучить в свои ряды 41-летнего шведского футболиста

29 марта 2023, 21:53 | Обновлено 29 марта 2023, 22:07
384
0
Галлиани купит Златана? Клуб Серии A хочет пригласить Ибрагимовича
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани намерен пригласить в команду звездного форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

41-летний шведский футболист, который не собирается завершать карьеру, получит предложение от «Монцы» в ближайшие дни, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Действующий контракт Златана с «Миланом» истекает летом 2023 года, и стороны вскоре могут начать диалог по поводу будущего в карьере нападающего.

Однако Галлиани хочет, чтобы Златан завершил карьеру именно в «Монце». Ибрагимович может получить контракт, по которому его зарплата будет составлять около 1,5 млн евро в год.

Шведский ветеран присоединился к «россонери» в январе 2020 года на правах свободного агента. Он пропустил много матчей в текущем сезоне из-за травмы и перенес операцию на колене. Недавно Златан стал самым возрастным автором гола в Серии A.

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Источник: Металлист подписал испанского защитника
Милан Златан Ибрагимович Монца трансферы Серии A трансферы Адриано Галлиани
Источник Calciomercato
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