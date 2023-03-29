Галлиани купит Златана? Клуб Серии A хочет пригласить Ибрагимовича

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани намерен пригласить в команду звездного форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

41-летний шведский футболист, который не собирается завершать карьеру, получит предложение от «Монцы» в ближайшие дни, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Действующий контракт Златана с «Миланом» истекает летом 2023 года, и стороны вскоре могут начать диалог по поводу будущего в карьере нападающего.

Однако Галлиани хочет, чтобы Златан завершил карьеру именно в «Монце». Ибрагимович может получить контракт, по которому его зарплата будет составлять около 1,5 млн евро в год.

Шведский ветеран присоединился к «россонери» в январе 2020 года на правах свободного агента. Он пропустил много матчей в текущем сезоне из-за травмы и перенес операцию на колене. Недавно Златан стал самым возрастным автором гола в Серии A.