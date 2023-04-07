ВИДЕО. Карпаты показали новую форму от Nike
Львовяне сыграют в новом комплекте уже завтра
Завтра, 8 апреля весенняя часть сезона Первой лиги для «Карпат» начнется матчем против «Кремня», начало – в 17:00.
Сегодня «Карпаты» презентовали домашний комплект формы от нового технического спонсора, американского бренда Nike. Именно в этой форме «Карпаты» выйдут на завтрашний матч.
Напомним, «Карпаты» сменили технического спонсора месяц назад. Львовяне прекратили сотрудничество с Joma после того, как стало известно о том, что испанский бренд продолжает работать на российском рынке.
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