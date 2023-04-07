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Украина. Первая лига
07 апреля 2023, 12:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:26
850
0

ВИДЕО. Карпаты показали новую форму от Nike

Львовяне сыграют в новом комплекте уже завтра

07 апреля 2023, 12:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:26
850
0
ВИДЕО. Карпаты показали новую форму от Nike

Завтра, 8 апреля весенняя часть сезона Первой лиги для «Карпат» начнется матчем против «Кремня», начало – в 17:00.

Сегодня «Карпаты» презентовали домашний комплект формы от нового технического спонсора, американского бренда Nike. Именно в этой форме «Карпаты» выйдут на завтрашний матч.

Напомним, «Карпаты» сменили технического спонсора месяц назад. Львовяне прекратили сотрудничество с Joma после того, как стало известно о том, что испанский бренд продолжает работать на российском рынке.

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Карпаты Львов видео игровая форма Nike Joma
Источник ФК Карпаты Львов
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