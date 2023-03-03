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Украина. Первая лига
03 марта 2023, 15:14 |
589
0

Львовские Карпаты сменили технического спонсора

Предыдущий спонсор клуба не ушел из российского рынка

03 марта 2023, 15:14 |
589
0
Львовские Карпаты сменили технического спонсора

Львовские «Карпаты» официально сообщили о смене технического спонсора клуба. Вместо Joma поставлять экипировку львовянам будет компания Nike.

Решение «Карпат» связано с тем, что Joma спустя более чем год полномасштабной войны в Украине не ушли из российского рынка. Более того – испанский бренд расширяет свое сотрудничество со страной-террористом, и недавно заключил контракт с «Зенитом».

Отметим, что Joma является техническим спонсором сборной Украины. УАФ до сих пор не расторгла сотрудничество с испанской компанией.

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Карпаты Львов Joma Nike
Источник ФК Карпаты Львов
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