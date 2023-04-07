Стали известны все четвертьфиналистки в Боготе

Состоялись матчи второго раунда на грунтовом турнире серии WTA 250 в Боготе (Колумбия), по итогам которых сформировались четвертьфинальные пары.

На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.

Богота. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тамара Зиданшек – Пейтон Стернс

Камилла Рахимова [4] – Сара Соррибес-Тормо [7]

Нижняя часть сетки

Лаура Пигосси [6] – Франческа Джонс

Нурия Бранкаччо [Q] – Татьяна Мария [2]