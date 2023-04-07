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WTA
07 апреля 2023, 11:30 |
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Стали известны все четвертьфиналистки в Боготе

На этом турнире выступала Даяна Ястремская

07 апреля 2023, 11:30 |
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Стали известны все четвертьфиналистки в Боготе
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Состоялись матчи второго раунда на грунтовом турнире серии WTA 250 в Боготе (Колумбия), по итогам которых сформировались четвертьфинальные пары.

На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.

Богота. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тамара Зиданшек – Пейтон Стернс
Камилла Рахимова [4] – Сара Соррибес-Тормо [7]

Нижняя часть сетки

Лаура Пигосси [6] – Франческа Джонс
Нурия Бранкаччо [Q] – Татьяна Мария [2]

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WTA Богота Тамара Зиданшек Пейтон Стернс Камилла Рахимова Сара Соррибес-Тормо Лаура Пигосси Франческа Джонс Нурия Бранкаччо Татьяна Мария
Источник Sport.ua
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