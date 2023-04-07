WTA07 апреля 2023, 11:30 |
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Стали известны все четвертьфиналистки в Боготе
На этом турнире выступала Даяна Ястремская
07 апреля 2023, 11:30 |
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Состоялись матчи второго раунда на грунтовом турнире серии WTA 250 в Боготе (Колумбия), по итогам которых сформировались четвертьфинальные пары.
На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.
Богота. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Тамара Зиданшек – Пейтон Стернс
Камилла Рахимова [4] – Сара Соррибес-Тормо [7]
Нижняя часть сетки
Лаура Пигосси [6] – Франческа Джонс
Нурия Бранкаччо [Q] – Татьяна Мария [2]
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