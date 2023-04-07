Испания07 апреля 2023, 05:05 | Обновлено 07 апреля 2023, 05:19
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Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Хавбек «Реала» – о выходе в финал Кубка Испании
07 апреля 2023, 05:05 | Обновлено 07 апреля 2023, 05:19
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Я очень счастлив, очень горжусь этой командой, всем. Спасибо. Мы должны радоваться и праздновать.
В последний раз мы выигрывали Кубок Испании почти 10 лет назад, теперь у нас есть возможность сделать это снова», - сказал Модрич.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 5 мая.
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