Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Я очень счастлив, очень горжусь этой командой, всем. Спасибо. Мы должны радоваться и праздновать.

В последний раз мы выигрывали Кубок Испании почти 10 лет назад, теперь у нас есть возможность сделать это снова», - сказал Модрич.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 5 мая.