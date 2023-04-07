Коди ГАКПО: «Мы знаем, на что способны»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо накануне матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» оценил результаты команды. В последних четырех матчах чемпионата мерсисайдцы набрали одно очко.

«Думаю, что у нас отличный состав и высокий уровень игроков. Мы должны показать это снова, как мы это делали в некоторых матчах. И тогда вы увидите, что разница с «Арсеналом» по игре не такая уж и большая.

К сожалению, мы часто не показывали свой уровень и теряли очки, но мы должны показать его снова. Мы знаем, на что способны», - сказал Гакпо.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 9 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.