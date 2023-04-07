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Англия
07 апреля 2023, 02:49 | Обновлено 07 апреля 2023, 03:11
26
0

Коди ГАКПО: «Мы знаем, на что способны»

Форвард «Ливерпуля» – о неудачах команды

07 апреля 2023, 02:49 | Обновлено 07 апреля 2023, 03:11
26
0
Коди ГАКПО: «Мы знаем, на что способны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо накануне матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» оценил результаты команды. В последних четырех матчах чемпионата мерсисайдцы набрали одно очко.

«Думаю, что у нас отличный состав и высокий уровень игроков. Мы должны показать это снова, как мы это делали в некоторых матчах. И тогда вы увидите, что разница с «Арсеналом» по игре не такая уж и большая.

К сожалению, мы часто не показывали свой уровень и теряли очки, но мы должны показать его снова. Мы знаем, на что способны», - сказал Гакпо.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 9 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.

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Коди Гакпо Ливерпуль
Источник 90min
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