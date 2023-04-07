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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:47
432
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги

07 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:47
432
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист
ФК Шахтер

В субботу, 8 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет львовский арбитр Александр Шандор. Начало встречи в 14:00.

«Шахтер» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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