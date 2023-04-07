В субботу, 8 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет львовский арбитр Александр Шандор. Начало встречи в 14:00.

«Шахтер» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист», за которой следите здесь.