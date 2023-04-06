Левандовски назвал свой лучший период в Баварии

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, какой период его выступлений за «Баварию» (2013 – 2022 годы) был для него лучшим:

«Лучшим временем в «Баварии» для меня было, когда главным тренером был Флик. Мы выиграли все. Я осуществил свою мечту выиграть Лигу чемпионов. Мы просто шли дальше, независимо от того, какая команда противостояла нам. Это было отличное, замечательное время».

Ранее Левандовски заявил, что решение перейти в «Барселону» было правильным.