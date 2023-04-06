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  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Потерял бы радость от футбола, если бы остался в Баварии»
Испания
06 апреля 2023, 21:04 |
467
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Потерял бы радость от футбола, если бы остался в Баварии»

Форвард «Барселоны» – о своем переходе

06 апреля 2023, 21:04 |
467
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Потерял бы радость от футбола, если бы остался в Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски считает, что решение перейти из «Баварии» в «Барселону» летом прошлого года было верным:

«Был ли Нагельсман причиной моего ухода из «Баварии»? Нет. В тот момент я просто почувствовал, что мог потерять радость от футбола, если бы задержался в Мюнхене дольше. Конечно, я всё равно продолжал бы ходить на работу, но скорее потому, что это была обязанность, я не получал от этого удовольствия.

Я не хотел, чтобы у меня возникали такие чувства, это не было бы хорошо ни для клуба, ни для меня. Я всегда подразумевал вариант того, что буду играть в другой лиге. Я пробыл в Германии очень долго, и мне было любопытно выучить новый язык и начать саморазвиваться».

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Роберт Левандовски Барселона Бавария
Источник Bild
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