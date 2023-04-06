Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 23:10 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:22
248
1

ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть

Валерий Лучкевич восстанавливается после тяжелой травмы колена

06 апреля 2023, 23:10 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:22
248
1
ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть
СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

Хавбек СК «Днепр-1» Валерий Лучкевич, который восстанавливается после тяжелой травмы колена, рассказал, когда будет играть:

«Приехал в зал, потренировался, потом на поле. Немного кислородом дышу, потому-что начинаю тренироваться больше с командой. Держать мяч, упражнения с командой. Когда полгода не играл, эмоции возвращаются, новое понимание футбола.

Вернусь на поле через месяц, может немного больше. Пока не хочу говорить на 100%. Скоро будет полгода без футбола. Нужно еще пройти тестирование»

В подкасте Лучкевич, финалист Лиги Европы 2015, рассказал, за что его травили в детстве, какого тренера чуть не уволили из-за него, какой был главный совет от отца и еще много интересного.

ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть

По теме:
ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем
Лазарет Ювентуса впервые в сезоне стал пустым
Капитан Ворсклы вернется на поле в ближайшем матче с Ингульцом
Валерий Лучкевич Днепр-1 восстановление травма видео травма колена
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Футбол | 06 апреля 2023, 09:13 25
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»

Известный тренер рассказал, почему не возглавил повторно национальную команду

В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
Футбол | 06 апреля 2023, 04:19 0
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала

Йорди Кройф – о фиаско в принципиальном противостоянии

Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Футбол | 06.04.2023, 10:34
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»
Футбол | 06.04.2023, 18:59
Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»
Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Футбол | 06.04.2023, 20:00
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
От не розумію гравців Дніпро-1, які до цього грали в справжньому ФК Дніпро. Дуже ......
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
05.04.2023, 21:25 2
Футбол
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 6
Футбол
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
05.04.2023, 08:16 4
Война
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
05.04.2023, 11:48
Футбол
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 3
Бокс
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
05.04.2023, 10:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности