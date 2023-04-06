Хавбек СК «Днепр-1» Валерий Лучкевич, который восстанавливается после тяжелой травмы колена, рассказал, когда будет играть:

«Приехал в зал, потренировался, потом на поле. Немного кислородом дышу, потому-что начинаю тренироваться больше с командой. Держать мяч, упражнения с командой. Когда полгода не играл, эмоции возвращаются, новое понимание футбола.

Вернусь на поле через месяц, может немного больше. Пока не хочу говорить на 100%. Скоро будет полгода без футбола. Нужно еще пройти тестирование»

В подкасте Лучкевич, финалист Лиги Европы 2015, рассказал, за что его травили в детстве, какого тренера чуть не уволили из-за него, какой был главный совет от отца и еще много интересного.

ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть