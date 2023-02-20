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  4. ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:20
129
0

ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться

Украинский полузащитник осенью перенес операцию на колене

20 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:20
129
0
ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться
СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич начал процесс реабилитации и восстановления в расположении команды.

Опытный полузащитник сыграл за последний год всего 5 официальных минут. Восстановившись после одной травмы, он получил другую. Случилось это в матче Лиги конференций с «Вадуцем», после чего Лучкевич перенес операцию на колене.

С тех пор продолжается процесс восстановления, требующий значительных физических и моральных усилий. Лучкевич постепенно приходит в себя и просто горит желанием вернуться на поле.

ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться

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Источник СК Днепр-1
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