Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич начал процесс реабилитации и восстановления в расположении команды.

Опытный полузащитник сыграл за последний год всего 5 официальных минут. Восстановившись после одной травмы, он получил другую. Случилось это в матче Лиги конференций с «Вадуцем», после чего Лучкевич перенес операцию на колене.

С тех пор продолжается процесс восстановления, требующий значительных физических и моральных усилий. Лучкевич постепенно приходит в себя и просто горит желанием вернуться на поле.

ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться