ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться
Украинский полузащитник осенью перенес операцию на колене
Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич начал процесс реабилитации и восстановления в расположении команды.
Опытный полузащитник сыграл за последний год всего 5 официальных минут. Восстановившись после одной травмы, он получил другую. Случилось это в матче Лиги конференций с «Вадуцем», после чего Лучкевич перенес операцию на колене.
С тех пор продолжается процесс восстановления, требующий значительных физических и моральных усилий. Лучкевич постепенно приходит в себя и просто горит желанием вернуться на поле.
ВИДЕО. Лучкевич вернулся в Днепр-1 после травмы и будет восстанавливаться
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